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"Родина" - "Акрон": во сколько начало и где смотреть матч 4 тура РПЛ

"Родина" Москва - "Акрон" Тольятти: на каком канале и во сколько смотреть матч 4 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Родина"
Сегодня, 15 августа, московская "Родина" на домашнем стадионе примет тольяттинский "Акрон" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.

После 3 сыгранных туров команда Хуана Диаса располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками, тольяттинцы занимают последнее место с 1 баллом в своем активе.

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