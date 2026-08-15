Сегодня, 15 августа, московская "Родина" на домашнем стадионе примет тольяттинский "Акрон" в матче 4 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по столичному времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию матча.
После 3 сыгранных туров команда Хуана Диаса располагается на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 3 набранными очками, тольяттинцы занимают последнее место с 1 баллом в своем активе.
"Родина" - "Акрон": во сколько начало и где смотреть матч 4 тура РПЛ
"Родина" Москва - "Акрон" Тольятти: на каком канале и во сколько смотреть матч 4 тура чемпионата России.
Фото: ФК "Родина"