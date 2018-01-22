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Ни Анюкова, ни Новосельцева в "Уфе", скорее всего, не будет

"Уфе" действительно были интересны защитники "Зенита" 26-летний Иван Новосельцев и 35-летний Александр Анюков, сообщает "Спорт-Экспресс".

Однако почти точно ни один из двух игроков обороны не перейдет в команду Сергея Семака.

В клубе из столицы Башкирии не видят смысла наигрывать Новосельцева без дальнейшего трансфера, а, по нашим данным, у "Уфы" нет средств, чтобы выкупить контракт бывшего защитника сборной России. Специализированный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Новосельцева в 1 миллион евро.

Что касается Анюкова, то его не хочет отпускать "Зенит" и, по словам заместителя спортивного директора петербуржского клуба Вячеслава Малафеева, предложил ветерану новый контракт. В питерском клубе рассчитывают, что он поможет "Зениту-2" сохранить место в ФНЛ.
По этим причинам, как нам стало известно, "Уфа" даже не начинала переговоры с представителями сине-бело-голубых.
Теги: Анюков Новосельцев Уфа Зенит
Сегодня, 21:17
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Непонятно, что за путинская мерзость завелась в штабе ЗЕНИТА - гордость клуба сравнивают с с исламской падалью и его гнилой засранной обосранной бородкой
Регистрация: 19.04.2017
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