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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Миодраг Божович: Новосельцев не пенсионер, помогу ему вернуть свой уровень
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подтвердил информацию о том, что его клуб договорился об аренде защитника "Зенита" Ивана Новосельцева.
"Новосельцев наверняка перейдёт к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень. Иван здорово смотрелся при Бердыеве в "Ростове" и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим", - цитирует Божовича "Чемпионат.сом".
"Новосельцев наверняка перейдёт к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень. Иван здорово смотрелся при Бердыеве в "Ростове" и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим", - цитирует Божовича "Чемпионат.сом".
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