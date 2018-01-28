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Миодраг Божович: Новосельцев не пенсионер, помогу ему вернуть свой уровень

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович подтвердил информацию о том, что его клуб договорился об аренде защитника "Зенита" Ивана Новосельцева.

"Новосельцев наверняка перейдёт к нам. Он же не пенсионер — думаю, мне удастся помочь ему вернуться на свой уровень. Иван здорово смотрелся при Бердыеве в "Ростове" и, думаю, не забыл, как играть в футбол. Пока сложно сказать, как Новосельцев будет чувствовать себя при игре в два центральных защитника. Посмотрим", - цитирует Божовича "Чемпионат.сом".
Теги: Божович Новосельцев Арсенал Тула
Сегодня, 09:26
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№5 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
мастерство не пропьёшь, если оно действительно есть...удачи Новосельцеву, жаль в Зените не смог закрепиться.

Вот кто действительно тунеядец. Получил контракт и перестал играть. Гнать таких!
ЧМО рыжее!!! rage
Регистрация: 28.01.2016
№4 Написал: язва Москва (Сегодня, 12:10) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Без шансов "


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зенытик сосал, сосет и будет сосать!
Регистрация: 25.09.2016
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:42) #
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Болеет за:
«Химки»
Судьба Новосельцева в "Зените" схож судьбой новобранца "Спартака" Максимовича в "Наполи",который играя за "Торино" был одним из лучших в "серии А",но перешедший за большие деньги в "Наполи" так и не стал основным.Здесь вступил силу психологический фактор.Фактор больших ожидании от футболиста,который должен быть сразу заиграть,но сразу не получилось,там травма тоже была причиной и потом футболист попал в психологическую яму,так и не смог проявить себя.
"Зенит" продал своих звезд не по спортивным соображениям а,по коммерческим,они на тот момент не собирались опять покупать дорогостоящих футболистов и вместо Гарая и потерявшую форму Ломбертса выбор пал на Новосельцева.Футболист из клуба лидера ПЛ России, игрок сборной страны участник лиги чемпионов,конечно сразу должен был заиграть ,но опять же в начале у футболиста была травма и он не мог играть,потом вынужденный выход на не привычное место на правый край обороны,в игре не провал,но и нечего особенного,через несколько игр уже в центре защиты,но опять же средние показатели в игре,а,"Зениту" который боролся за место в лиге чемпионов не было время ждать пока футболист "раскачается"и раскроется и Новосельцев осел на лавку.И попал опять же в "психологическую яму ожидании,что естественно отразилась на его игру. Футболист он конечно мастеровой и сто процентно прав Божович,что у футболиста еще не пенсионный возраст и способен вернут свои лучшие игровые кондиции.
А,разговор почему согласился Новосельцев перейти в "Зенит",ето разговор ясли.На месте Новосельцева из ста футболистов все сто согласились бы."Зенит" это с фундаментом "Газпрома",это скала blush : "Ростов" не частный клуб без всякого фундамента,с которым в один год поднимешь красивое здание,на второй год может рухнуть от ветра.Только не говорите,что "Зенит" не частный клуб))
Регистрация: 17.03.2008
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
мастерство не пропьёшь, если оно действительно есть...удачи Новосельцеву, жаль в Зените не смог закрепиться.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:35) #
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online

Ну теперь куда пойдет игрок арсенала !? В зенит или Спартак
Регистрация: 27.07.2016
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