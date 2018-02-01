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Дмитрий Сенников: Муса безболезненно вольётся в состав ЦСКА

Двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников прокомментировал возвращение форварда Ахмеда Мусы в ЦСКА на правах аренды из "Лестера".

"ЦСКА явно был нужен нападающий, чтобы усилить игру в атаке. Исходя из прошлого опыта «армейцев», когда они возвращали в команду Вагнера Лава и Сейду Думбия, решение об аренде Ахмеда Мусы было самым верным. Он безболезненно вольётся в состав ЦСКА. Ему не нужна будет адаптация. Поэтому этот переход можно назвать одним из главных трансферов РФПЛ на данный момент", - цитирует Сенникова "Спорт ФМ".
Теги: Сенников Муса
Вчера, 22:08
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(2)
№3 Написал: fd65 (Вчера, 23:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
И безболезненно выльется из конюшни........))))))))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: НетуЧерного (Вчера, 22:31) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Тушите свет, сливайте воду. Главное - чтоб безболезненно!


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Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№1 Написал: Лукоморье Россия (Вчера, 22:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Очень хорошо сказал.

Сейчас прибегут свиньи и все опошлят.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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