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Никита Симонян: долги в "Тосно"? Это вопрос к руководству клуба

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ситуацию в "Тосно", игроки которого отказались выходить на запланированный на субботу контрольный матч с курским "Авангардом" из-за долгов по зарплате.

"Платят или не платят мне не интересно совершенно. Это вопрос к руководству клуба", - цитирует Симоняна "Спорт-Экспресс".
Теги: Симонян Тосно
Вчера, 22:30
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