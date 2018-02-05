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Полузащитник ЦСКА: Вернблум сказал, что на поле я ничего не умею и отправил работать в супермаркет

Полузащитник ЦСКА Наияр Тикнизян рассказал о том, как старожилы пестуют молодежь в стане красно-синих.

– Без этого никак. Отличная, кстати, закалка для молодёжи. Через такое нужно пройти каждому, кто только начинает карьеру, ни в коем случае не обижаться, а выносить что-то конструктивное. Когда тебе "пихают", ты узнаёшь много полезного, и твоя задача – постараться не делать тех ошибок, которые ты допускал до этого. У каждого человека своя психология, я в основном воспринимаю критику нормально, хотя иногда это бывает нелегко.

– Кто из старожилов особенно заботится о том, чтобы вы каждую секунду имели пищу для размышлений?

– Если говорить именно про подсказ, выделю Сергея Игнашевича. Мы часто попадаем в одну команду в игровых заданиях, в двусторонках, и он всегда даёт много советов. Не слушать опытного мастера с таким багажом знаний – грех, поэтому стараюсь запоминать всё, что он говорит.

– Ну, а "пихает", конечно же, Вернблум.

– Именно. Однажды на тренировке Понтус даже "отправил" меня работать в супермаркет.

– Как так?

– После неудачного игрового отрезка сказал, что, дескать, на поле я ничего не умею, так что лучше сменить профессию. Такие вещи нужно пропускать мимо ушей, воспринимать с улыбкой, с долей самоиронии. Абсолютно нормальная ситуация. Без критики ты не вырастешь как футболист, так что всё это мне только в помощь.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Вернблум
Сегодня, 11:54
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