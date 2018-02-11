Новости партнеров

Павел Погребняк: пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть

Бывший нападающий "Динамо" Павел Погребняк прокомментировал своё будущее.

– Сейчас вы находитесь в "Тосно". Какова вероятность того, что станете игроком этого клуба?

– Я поддерживаю форму, мы находимся в дружеских отношениях. О подписании контракта пока говорить рано.

– Как долго еще планируете выступать на профессиональном уровне?

– Пока Лев Лещенко будет петь, Погребняк будет играть, - цитирует Павла "СЭ"
Теги: Погребняк Динамо
Вчера, 20:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(7)
№6 Написал: grisha (Вчера, 22:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец, Паша
Глуши деревню, пока не научишь мозгами шевелить !!!
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
главное в Гурченко не превратись


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Вчера, 21:50) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Бриг
Мда...пора, пора Лещенко с эстрадой завязывать.....

smile Даун.чем тебе то Лещенко не кгодил? Или лишь бы что-то но перднуть? rage
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: Кокаинум (Вчера, 21:29) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда последний раз играл? Не в карты...


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Вчера, 21:25) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ну, скромняга, молодец, ладно хоть с Кобзоном себя не сравнил..
реально рассчитывает свои силы- знает, что Кобзон ещё лет двести петь будет..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Бриг (Вчера, 21:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Мда...пора, пора Лещенко с эстрадой завязывать.....
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.