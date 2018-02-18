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Гурам Аджоев: в этом сезоне тульский "Арсенал", по сути, творил историю

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев поделился планами тульской командой на текущий сезон российской Премьер-Лиги.

"В этом сезоне мы обыграли сразу нескольких грандов российского футбола. По сути, творили историю. Такого еще не было. На нас стали смотреть по-другому. Конкуренты настраиваются на "Арсенал" как на серьёзную команду. Никто не думает, что можно прокатиться в Тулу и легко забрать три очка. Так уже не получится.

Меняется и психология игроков. Ребята видят, что губернатор следит за командой. Он человек спортивный, любит футбол. Это мотивирует команду на то, чтобы добиться успеха. Дюмин — максималист, поэтому и команда собралась ему под стать. Мы не хотим на лифте кататься: поднялись в высшую лигу, потом опустились. Наша цель — закрепиться в элите российского футбола. Если есть возможность делать большие дела, будем пробовать. В этом смысле пойдём до конца", - цитирует Аджоева "Чемпионат.сом".
Теги: Аджоев Арсенал Тула
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