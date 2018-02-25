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Курбан Бердыев: Набиуллина и Оздоева я просил остаться

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев высказался о зимнем трансферном периоде.

"В целом я считаю, что удачно провели эту кампанию. Единственное, хотели оставить Эльмира и Магомеда. Я с каждым разговаривал, просил остаться, но каждый из них решил, что "Зенит" – тот клуб, который позволит им расти. Если брать с экономической точки зрения, не сказать, что мы стали намного богаче.

Если ребята приняли такое решение, было бы неправильно их тормозить, если ребята верят, что они будут развиваться в другом клубе. Может быть, какой-то осадок от этого есть.

А все остальное, что касается легионеров – полное удовлетворение. Мне неудобно говорить цифры, это не мое дело, но мы очень разгрузили зарплатную часть. И сама атмосфера в команде, в коллективе стала лучше. Это очень важно для следующего шага", - цитирует Бердыева официальный сайт "Рубина".
Теги: Бердыев Оздоев Набиуллин Рубин
Сегодня, 13:33
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№8 Написал: raddarv (Сегодня, 14:36) #
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online

Цитата: Стратег
Марков отказался подписывать контракт с Зенитом,

Согласен. Исключения бывают. Тот же Джикия отказал им. Но основная масса вряд ли откажется
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№7 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: raddarv
А вы думаете что в обычной жизни не так

Марков отказался подписывать контракт с Зенитом, болельщиком и воспитанником которого он является, и принял решение перейти в Динамо. Парень хочет играть в футбол, а не сидеть на лавке пусть и с повышением зарплаты. Вот ему хочется пожелать удачи и успехов, а этим двоим нет, равно как и Заболотному.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:19) #
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классика хождения к Бердыеву за футболистами


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в финале супер кубка сойдутся Спартак и Локомотив
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: raddarv (Сегодня, 14:10) #
  • +1
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online

Цитата: somoevgenij
За жирным газовым рублём побежали.


А вы думаете что в обычной жизни не так. Представь ты работаешь и получаешь зарплату. И тут тебя зовут конкуренты и предлагают в два раза и работать почти не надо. Не думаю что откажешься. 70-80% также сделают. И не надо говорить что я не такой. Коснись самого эта ситуация крепко призадумаешься. Редко в наше время встречаются можно сказать патриоты. К сожалению
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№4 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (1)

Типа "Вы просите уйти, но просите это без уважения".


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 13:52) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
через годик запросятся обратно.

к сожалению, согласен
Оздоеву не выиграть конкуренцию у Паредеса, Краневитера и Кузяева и даже у Ерохина
пока в команде Кришито Набиулин будет плотно сидеть на лавке. Да и есть уже в Зените Чернов, который ничем не хуже Эльмира
Не понимаю я футболистов зачастую. Играют в команде в которой провели уже много лет. Тренер им доверяет полностью. болельщики любят. деньги платят громадные. зачем дергаться и искать еще больше добра, при том что скорее всего конкуренцию выдержать не сможешь в новом месте
Регистрация: 25.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: somoevgenij Saint Petersburg, Russia (Сегодня, 13:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
За жирным газовым рублём побежали.
Регистрация: 26.06.2014 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:40) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
через годик запросятся обратно.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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