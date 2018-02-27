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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Алаев: если клубы попросят перенести игры, мы пойдем им навстречу
И.о. главы РФС Александр Алаев рассказал о переносах матчей из-за погоды, а также о предстоящих изменениях в спортивных регламентах, которые затронут РФПЛ и Кубок России.
"Почти каждый год идёт обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду. Часть из них попадает на раннюю весну, это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет.
Однако мы руководствуемся рекомендациями УЕФА: при температуре ниже -15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведении матча зависит в первую очередь от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов и так далее.
При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду. Поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием. Если клубы попросят перенести игры, мы пойдём им навстречу.
Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведём их в соответствии с европейскими практиками, чтобы не оставалось серых зон и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только РФПЛ и Кубка России, но и матчей юношеских, детских и любительских команд", передает слова Алаева "Чемпионат".
"Почти каждый год идёт обсуждение ситуации вокруг проведения футбольных матчей в холодную погоду. Часть из них попадает на раннюю весну, это риск, но клубы сами утверждают календарь. Строгих регламентирующих норм по официальным играм в настоящее время нигде в мире нет.
Однако мы руководствуемся рекомендациями УЕФА: при температуре ниже -15 градусов за час до матча у кромки поля необходимо получить согласие на игру в письменном виде у руководителей обеих команд в присутствии судейской бригады. Так что решение о проведении матча зависит в первую очередь от клубов, которые при его принятии исходят из разных факторов: состояния поля, самих футболистов и так далее.
При этом мы также понимаем, что надо помнить о зрителях, которым будет не очень комфортно в такую погоду. Поэтому всем участникам процесса надо спокойно относиться и к переносам матчей. РФС подходит к этому вопросу с пониманием. Если клубы попросят перенести игры, мы пойдём им навстречу.
Также в ближайшее время мы собираемся инициировать изменения в спортивных регламентах, приведём их в соответствии с европейскими практиками, чтобы не оставалось серых зон и спорных ситуаций. При этом они коснутся не только РФПЛ и Кубка России, но и матчей юношеских, детских и любительских команд", передает слова Алаева "Чемпионат".
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