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Дмитрий Черышев: разногласия между футболистами "Зенита" бросаются в глаза
Экс-хавбек сборной России и экс-тренер "Севильи" Дмитрий Черышев поделился мнением об игре "Зенита" в чемпионате России.
"Безусловно, Роберто Манчини - выдающийся тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза.
Кроме того, в "Зените" происходит очень большая текучка игроков, что не идет на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк - без него очень сложно добиваться серьезных результатов.
Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании - он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места", - передает слова Черышева RT.
"Безусловно, Роберто Манчини - выдающийся тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза.
Кроме того, в "Зените" происходит очень большая текучка игроков, что не идет на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк - без него очень сложно добиваться серьезных результатов.
Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании - он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места", - передает слова Черышева RT.
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