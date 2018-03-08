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Дмитрий Черышев: разногласия между футболистами "Зенита" бросаются в глаза

Экс-хавбек сборной России и экс-тренер "Севильи" Дмитрий Черышев поделился мнением об игре "Зенита" в чемпионате России.

"Безусловно, Роберто Манчини - выдающийся тренер, он видит причины лучше остальных. Но, на мой взгляд, налицо проблемы в команде, разногласия между футболистами бросаются в глаза.

Кроме того, в "Зените" происходит очень большая текучка игроков, что не идет на пользу. Манчини необходимо сформировать костяк - без него очень сложно добиваться серьезных результатов.

Больно смотреть на то, что сейчас происходит в санкт-петербургском клубе. Одной из причин может быть кончина Константина Сарсании - он, как спортивный директор, смог бы расставить всех на свои места", - передает слова Черышева RT.
Теги: Черышев Зенит
Сегодня, 13:57
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№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 15:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Цитата: Spartacus1971
Манчини сильный тренер,сильнее Карреры,но посмотрите как играет Спартак и Зенит,а это говорит только об одном,не его команда,так бывает.

Так бывает только, если хозяин клуба обещал одно, а покупает беспонтовых чурбанов


Ну никто из звёзд не поедет в РФПЛ,а молодые игроки,в вашем случае арги,в нашем Роша,там как получится,могут заиграть,а могут и нет.Вон Промес заиграл и Зе.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Правдоруб Казань (Сегодня, 15:10) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
Как же вы достали, лизоблюды газпромовских халявщиков... "..Клуб самый амбициозный... Манчини великий.." Но при этом, только Сарсания мог расставить всех по своим местам... а совсем не "лучший тренер" в истории питерской ??? Идиотизм полный. Вся Страна уже смеется над этими "великими" функционерами и управленцами, развалившими российский футбол.. Фурсенки, Митрофанушки и вся их итальянская диаспора "Зенита" и РФС, ограбившая народ на сотни миллионов евриков (Розетти, Спалетти, Манчини).. Но все-равно Миллер всем навязывает величие клуба, называя Питер футбольной столицей России.., а по местному ТВ, даже футбольную программу ведет господин Орлов... и называется она так же - "Футбольная столица". Мания величия на болотах приобретает опасные размеры для всей Страны.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: grisha (Сегодня, 15:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Манчини сильный тренер,сильнее Карреры,но посмотрите как играет Спартак и Зенит,а это говорит только об одном,не его команда,так бывает.

Так бывает только, если хозяин клуба обещал одно, а покупает беспонтовых чурбанов
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:57) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Манчини сильный тренер,сильнее Карреры,но посмотрите как играет Спартак и Зенит,а это говорит только об одном,не его команда,так бывает.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: N-52 (Сегодня, 14:32) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
И этот вспомнил, что может говорить.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
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