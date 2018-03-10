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В "Спартаке" надеются, что Зе Луиш, Боккетти и Таски восстановятся к матчу с "Рубином"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера надеется, что защитники Сальваторе Боккетти и Сердара Таски, а также нападающий Зе Луиш восстановятся к гостевому матчу 23-го тура РФПЛ с "Рубином", который состоится 17 марта.

"На данный момент не хватает только трех игроков – Зе Луиша, Сальваторе Боккетти и Сердара Таски. Надеемся, к "Рубину" они восстановятся", - цитирует Карреру Sport24.ru.

Все трое пропустят матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск", который состоится 11 марта.
Теги: Спартак Боккетти Таски Зе Луиш Каррера
Сегодня, 20:24
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(2)
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XERX
Цитата: zenit47
Цитата: Сибирячок
Три хрона. На троих больничку расписывают.

Три хрюна??? Ты ошибся

витюш,опять незамерзайки перепил???


Не омрачай Вите празднование 8 Марта . Столько цветов ему ещё не дарили .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: XERX - (Сегодня, 20:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Сибирячок
Три хрона. На троих больничку расписывают.

Три хрюна??? Ты ошибся

витюш,опять незамерзайки перепил???
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 20:49) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Три хрона. На троих больничку расписывают.

Три хрюна??? Ты ошибся
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:46) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Три хрона. На троих больничку расписывают.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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