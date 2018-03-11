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Тимофей Калачев: Оздоев не самый техничный футболист, пусть не рассказывает про газон

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев ответил хавбеку "Зенита" Магомеду Оздоеву, раскритиковавшему поле стадиона дончан после матча 22-го тура чемпионата России (0:0).

"Поверьте: футболисты "Ростова" технически не слабее игроков "Зенита". Так что все это просто разговоры. Тем более Оздоев далеко не самый техничный футболист в России. Уж он-то пусть точно не рассказывает про газон.

Согласен, поле не очень хорошего качества, с этим глупо спорить. Но здесь вмешались погодные условия. Обычно в это время в Ростове тепло. Но этот год преподнес сюрпризы. Снег шел все время… Поэтому поле немного подкачало. А говорить сейчас можно все что угодно! Тот же "Манчестер Юнайтед" играл у нас на менее качественном газоне, но никто там почему-то не плакался", - цитирует Калачева "Спорт-Экспресс".
Теги: Калачев Ростов Зенит
Вчера, 23:15
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8
(3)
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
а Оздоев это тупой баран, посадить его в скотовозку и обратно в горы отвезти, откуда прискакал

хер вам. Помучаетесь с ним. Как с Цаллаговым, Юсуповым, Соловьевым, Рязанцевым, Бухаровым, прошлогодним Кокориным, сегодняшим Дзюбой, уже скоро так же начнете говорить про Полоза и Ерохина и так далее.
Еще чуть чуть и про всю банду бомжехуниорс, которую набирал под себя манчини.
Придет другой, что ему со всем этим делать? smiley
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: Black Fox (Вчера, 23:56) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
раскукарекались герои Марибора, чемпионы по вылетам и крупным поражениям
дебилы ***
а Оздоев это тупой баран, посадить его в скотовозку и обратно в горы отвезти, откуда прискакал


--------------------
Метели, грозы и туманы -
Бакланам все по барабану
В мороз и стужу мы играем
И РФС не вспоминаем.
Регистрация: 31.10.2010 [жалоба]
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:51) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжей в дерьмо макают уже все, то есть вообще ВСЕ confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: rfgbnfy (Вчера, 23:50) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: СуперШтангист
Оздоев самый техничный и скоростной футболист в Зените, с навыками треквартиста, уровня Хави с Пирло вместе взятых.
Поменьше бы Кузяевых в составе и Зенит бы стал чемпионом. Но, с Кришитами/Ивановичами ему ЛЕ светит в лучшем случае.

Интересная точка зрения!!! Побольше таких как Оздоев и Зениту будет "СЧАСТЬЕ".
Регистрация: 25.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:42) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Обе команды играли на этом поле, и были в одинаковых условиях. Поиграл бы Оздоев в Перми в мороз, или как Спартак-Локо. Так что плохому танцору всегда штаны мешают.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Оздоев самый техничный и скоростной футболист в Зените, с навыками треквартиста, уровня Хави с Пирло вместе взятых.
Поменьше бы Кузяевых в составе и Зенит бы стал чемпионом. Но, с Кришитами/Ивановичами ему ЛЕ светит в лучшем случае.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Вчера, 23:35) #
  • +7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец. Все правильно.. Если бы не купленый судейка.. Взяли бы три очка !! Ведь пенка была 100%


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зенито-ленинградские педрилы!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Вчера, 23:31) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тимофей, ты не прав....))))) Неужели ты сомневаешься в гении Манчини и Фурсы? Они не могут ошибаться. Как не ошиблись с Новосельцевым, Набоа, Полозом, Терентьевым, аргентинской грядкой и пр....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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