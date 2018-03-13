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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Алексеев: слова Манчини в адрес болельщиков – дело комитета по этике РФС
Негативные слова главного тренера "Зенита" Роберто Манчини в адрес болельщиков клуба являются прерогативой комитета по этике РФС, заявил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.
Ранее Манчини грубо ответил в социальной сети Instagram одному из болельщиков, который высказывал претензии к его работе.
"Слова Манчини - дело комитета по этике. В частном порядке мы, конечно, можем обратить внимание, но не сейчас. Поэтому на тренера "Зенита" мы никакое дело не открывали", - цитирует Алексеева "Р-Спорт".
Ранее Манчини грубо ответил в социальной сети Instagram одному из болельщиков, который высказывал претензии к его работе.
"Слова Манчини - дело комитета по этике. В частном порядке мы, конечно, можем обратить внимание, но не сейчас. Поэтому на тренера "Зенита" мы никакое дело не открывали", - цитирует Алексеева "Р-Спорт".
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