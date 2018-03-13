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Сергей Алексеев: слова Манчини в адрес болельщиков – дело комитета по этике РФС

Негативные слова главного тренера "Зенита" Роберто Манчини в адрес болельщиков клуба являются прерогативой комитета по этике РФС, заявил директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев.

Ранее Манчини грубо ответил в социальной сети Instagram одному из болельщиков, который высказывал претензии к его работе.

"Слова Манчини - дело комитета по этике. В частном порядке мы, конечно, можем обратить внимание, но не сейчас. Поэтому на тренера "Зенита" мы никакое дело не открывали", - цитирует Алексеева "Р-Спорт".
Теги: Андреев Манчини Зенит
Сегодня, 16:31
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№1 Написал: Clover (Сегодня, 16:47) #
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