Кристиан Нобоа о неудачном выступлении за "Зенит": я всегда выкладывался на полную

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о неудачном выступлении за петербургский клуб.– Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за "Рубин" – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда.– Не знаю, такие вопросы всегда остаются на усмотрение главного тренера. Может быть, ему нужен был футболист, под параметры которого я не подходил.– Профессиональные. Возможно, не такие близкие, как с другими тренерами, но это нормально, для меня это не было проблемой.– Нет, никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса.