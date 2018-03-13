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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кристиан Нобоа о неудачном выступлении за "Зенит": я всегда выкладывался на полную
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал о неудачном выступлении за петербургский клуб.
– Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за "Рубин" – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда.
– Манчини говорит, что клубу не хватает еще одного игрока вроде Паредеса, но отдает вас в аренду. Почему?
– Не знаю, такие вопросы всегда остаются на усмотрение главного тренера. Может быть, ему нужен был футболист, под параметры которого я не подходил.
– Какие у вас отношения с итальянским тренером?
– Профессиональные. Возможно, не такие близкие, как с другими тренерами, но это нормально, для меня это не было проблемой.
– Чувствовали недоверие с его стороны?
– Нет, никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса.
"Спорт-Экспресс"
– Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за "Рубин" – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда.
– Манчини говорит, что клубу не хватает еще одного игрока вроде Паредеса, но отдает вас в аренду. Почему?
– Не знаю, такие вопросы всегда остаются на усмотрение главного тренера. Может быть, ему нужен был футболист, под параметры которого я не подходил.
– Какие у вас отношения с итальянским тренером?
– Профессиональные. Возможно, не такие близкие, как с другими тренерами, но это нормально, для меня это не было проблемой.
– Чувствовали недоверие с его стороны?
– Нет, никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса.
"Спорт-Экспресс"
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