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Анатолий Бышовец: эпидемия травм в сборной России связана с неправильными занятиями

Бывший тренер "Зенита" и сборной России Анатолий Бышовец высказался о частых травмах игроков сборной России.

Напомним, вчера разрыв крестообразных связок получил форвард "Зенита" Александр Кокорин. Ранее из-за таких же травм выбыли защитники Георгий Джикия ("Спартак") и Виктор Васин (ЦСКА).

"Потери в сборной не могут не беспокоить. Эпидемия травм в сборной России связана с неправильными занятиями: у футболистов большие нагрузки, идет форсирование подготовки. Думаю, это связано с матчами Лиги Европы и большой загруженностью наших игроков.

Более того, в межсезонный период не был заложен фундамент, игровой тонус, поэтому происходит такое количество травм", - передает слова Бышовца "Р-Спорт".
Теги: Бышовец Кокорин
Сегодня, 10:59
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:45) #
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travmi svyazani s nashimi polyami! v takuyu pokodu i n takix polyax nelzya igrat!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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