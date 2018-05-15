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Ринат Дасаев: Довбня и Шунин были шикарны со "Спартаком"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением о лучшем голкипере в прошедшем сезоне российской Премьер-Лиги.

"Если смотреть по эпизодам, то и Довбня, и Шунин против "Спартака" провели шикарные матчи. Однако о лучшем вратаре нужно судить по всем матчам. Если брать игру на протяжении сезона, то могу выделить Лунёва и Акинфеева. Конечно, случались ошибки, но в целом всё было нормально. Из вратарей, которые способны заменить Акинфеева, могу назвать того же самого Лунёва", - цитирует Дасаева "Чемпионат.сом".
Теги: Дасаев Шунин Спартак Акинфеев
Сегодня, 16:48
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№1 Написал: realist12 (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Рубин»
Шунин, точно был очень хорош.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
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