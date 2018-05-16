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Станислав Черчесов: у сборной России есть конкретная цель на ЧМ – выйти из группы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу настроения в преддверии ЧМ-2018.

– Уже примерно понимаете готовность команды на сегодняшний день?

– Такое понимание у меня появится, когда увижу игроков перед собой. Пока могу только представлять. По сравнению с чемпионатом Европы в составе осталось человек 8. И даже по сравнению с Кубком конфедераций по разным причинам нет десяти игроков.

Мы бы не отказались от стабильности, но получается иначе. И буквально вчера сделали еще одну замену.

– В такой ситуации реально соперничать с по-настоящему сильными соперниками?

– Мы сыграли практически со всеми фаворитами чемпионата, кроме Германии: с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией. До этого встретились с Бельгией и Португалией.

Но сейчас мы об этих командах не думаем, потому что у нас есть конкретная цель – выйти из группы. И есть конкретные соперники. Группа – это первый и сложный барьер, но мы должны его пройти.

И я вас уверяю, все остальные настраиваются точно так же, потому что легких соперников на таких турнирах не бывает. А чтобы кого-то сейчас опасаться... Дай бог, чтобы мы к этому пришли.

– До чемпионата мира остался ровно месяц. Что вы ощущаете чисто по-человечески? Гордость и радость, что именно вы готовите команду к такому старту или наоборот волнение и опасение?

– А тренер может быть человеком? Все идет своим чередом. Вчера до полуночи нужно было отправить расширенный список, мы это сделали. Задача одна – сконцентрироваться и не распыляться. Поэтому все «человеческое» нужно отодвинуть в сторону и оставить только профессиональное.

Ну, а как это выглядит внешне, оценивать вам. Я себя со стороны не вижу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 01:03
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№2 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 03:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Соломку стелит. Для всех , для РФС в том числе. Я когда выиграли право на проведения ЧМ 2018 думал, сейчас молодежь начнут растить по это конкретное событие. Ан нет, денежки освоили и как нибудь отыграем. Это за 9 лет rage . Можно было два состава как у Германии вырастить.
Никогда не поверю, что в России не наберется 22 талантливых молодых людей,из которых, при создании определенных условий можно вырастить игроков мирового уровня.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 01:17) #
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когда возглавил сборную,говорил о полуфинале,планы поменялись видно.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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