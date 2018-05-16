Станислав Черчесов: у сборной России есть конкретная цель на ЧМ – выйти из группы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу настроения в преддверии ЧМ-2018.– Такое понимание у меня появится, когда увижу игроков перед собой. Пока могу только представлять. По сравнению с чемпионатом Европы в составе осталось человек 8. И даже по сравнению с Кубком конфедераций по разным причинам нет десяти игроков.Мы бы не отказались от стабильности, но получается иначе. И буквально вчера сделали еще одну замену.– Мы сыграли практически со всеми фаворитами чемпионата, кроме Германии: с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией. До этого встретились с Бельгией и Португалией.Но сейчас мы об этих командах не думаем, потому что у нас есть конкретная цель – выйти из группы. И есть конкретные соперники. Группа – это первый и сложный барьер, но мы должны его пройти.И я вас уверяю, все остальные настраиваются точно так же, потому что легких соперников на таких турнирах не бывает. А чтобы кого-то сейчас опасаться... Дай бог, чтобы мы к этому пришли.– А тренер может быть человеком? Все идет своим чередом. Вчера до полуночи нужно было отправить расширенный список, мы это сделали. Задача одна – сконцентрироваться и не распыляться. Поэтому все «человеческое» нужно отодвинуть в сторону и оставить только профессиональное.Ну, а как это выглядит внешне, оценивать вам. Я себя со стороны не вижу.