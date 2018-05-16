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Александр Самедов: у меня безумная проблема с ногтями на ногах

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что всю карьеру мучается из-за ногтей на ногах.

- У меня есть безумная проблема, связанная с ногтями на ногах. Когда наступает холодное время, они воспаляются. Кровь слабо доходит до пальцев: во время игры образуется кровоток под ногтем, все сдавливается, тяжело даже бутсу надеть.

- При какой температуре вам комфортно играть?

- При небольшом плюсе и ниже уже чувствую дискомфорт. Бывает, наступают на ногу – тогда обязательно надо выпустить кровоток. Это воспалительный процесс, иногда приходится снимать ноготь. Дают обезболивающее, по сути, живым мясом бью по мячу. Был случай, когда мне нужно было отыграть в декабре. Палец жутко болел: ноготь снимали всю ночь, я не спал до трех-четырех часов. Потом вышел на игру в Грозном на обезболивающих. Когда снял бутсу, там было неприятное месиво. После игры, когда анестезия отходит, порой хочется лезть на стену от боли. Тот полет из Чечни до сих пор вспоминаю.

- Как вы тренируетесь каждый день?

- Тут чуть проще. Беру бутсу размером побольше, разными способами (сколько я всего перепробовал!) уменьшаю трение.

- Давно мучаетесь?

- Всю карьеру. Ничего не сделаешь. Даже в Германию ездил консультироваться.

"Большой спорт"
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 02:41
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№1 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 03:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Продайте его в Африку. Там с плюсовыми температурами все в поряде. А ногти свои на всю страну обсуждать моветон. Мельчает народец.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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