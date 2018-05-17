"Локомотив": многие называют Денисова лучшим опорником страны, не будем с этим спорить

"Локомотив" поздравил полузащитника Игоря Денисова с днем рождения, капитану "красно-зеленых" исполняется 34 года."Боец. Капитан. Чемпион. Человек, который своим отношением к футболу вдохновляет партнёров по команде и всех нас!Многие называют его лучшим опорником страны, и мы не будем с этим спорить. С днём рождения, Игорь!" - пишет пресс-служба клуба в твиттере.