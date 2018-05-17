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"Локомотив": многие называют Денисова лучшим опорником страны, не будем с этим спорить

"Локомотив" поздравил полузащитника Игоря Денисова с днем рождения, капитану "красно-зеленых" исполняется 34 года.

"Боец. Капитан. Чемпион. Человек, который своим отношением к футболу вдохновляет партнёров по команде и всех нас!

Многие называют его лучшим опорником страны, и мы не будем с этим спорить. С днём рождения, Игорь!" - пишет пресс-служба клуба в твиттере.
Теги: Локомотив Денисов
Сегодня, 11:20
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Ростов»
Не вижу поздравлений от Зенита. Это как и почему?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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