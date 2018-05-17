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"Витесс" Леонида Слуцкого может сыграть со "Спартаком" и "Локомотивом"

Журналист Дмитрий Федоров рассказал о товарищеских матчах, которые российские клубы проведут на летних сборах.

"По предварительной информации, на австрийском сборе в июле голландский "Витесс" сыграет со "Спартаком", "Шахтером" и "Локомотивом".

Как только будет подтверждение по всем матчам, напишу. Думаю, игры вызовут в России интерес в связи с тем, что Слуцкий в июне возглавит "Витесс", - написал Федоров в твиттере.
Теги: Витесс Спартак Локомотив
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