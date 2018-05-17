Половину акций "Тосно" продадут инвесторам, половину - зарезервируют

Около 50 процентов акций "Тосно" после завершения процесса акционирования планируется разделить между двумя-тремя инвесторами.Вторую половину акций зарезервируют до возвращения клуба в премьер-лигу.С нынешним владельцем "Тосно" - компанией Fort Group - было достигнуто соглашение о проведении акционирования, чтобы решить финансовые проблемы.В пресс-службе отметили, что желание приобрести часть акций клуба выразила компания "Леноблстрой". Решение о том, останется ли часть акций клуба в собственности Fort Group, пока не принято.- По поводу остальных 50% акций - рассматривается возможность зарезервировать их за Ассоциацией футбола Ленинградской области, - добавили в пресс-службе, отметив, что эти акции также могут быть проданы инвесторам в случае возвращения команды в премьер-лигу для получения дополнительного финансирования.