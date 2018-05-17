Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104456
КБ-Гостевая 26551
Политика и события в стране и мире 3954
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Половину акций "Тосно" продадут инвесторам, половину - зарезервируют

Около 50 процентов акций "Тосно" после завершения процесса акционирования планируется разделить между двумя-тремя инвесторами.

Вторую половину акций зарезервируют до возвращения клуба в премьер-лигу.

С нынешним владельцем "Тосно" - компанией Fort Group - было достигнуто соглашение о проведении акционирования, чтобы решить финансовые проблемы.

В пресс-службе отметили, что желание приобрести часть акций клуба выразила компания "Леноблстрой". Решение о том, останется ли часть акций клуба в собственности Fort Group, пока не принято.

- По поводу остальных 50% акций - рассматривается возможность зарезервировать их за Ассоциацией футбола Ленинградской области, - добавили в пресс-службе, отметив, что эти акции также могут быть проданы инвесторам в случае возвращения команды в премьер-лигу для получения дополнительного финансирования.

ТАСС
Теги: Тосно
Вчера, 22:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.