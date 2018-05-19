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Агент: информация о возвращении Фернандеша в "Бешикташ" не соответствует действительности

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в "Бешикташ".

"Не хотел бы это комментировать, так как это не соответствует действительности. У "Локомотива" и Фернандеша есть обоюдное желание подписать новый контракт.

Надеемся, что вопрос решится до начала чемпионата мира", - сказал Барбоза.

Чемпионат
Теги: Фернандеш Локомотив
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