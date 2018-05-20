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"Ротор-Волгоград" получил право остаться в ФНЛ на следующий сезон

"Ротор-Волгоград" получил право остаться в ФНЛ на следующий сезон.

Клуб занял 17-е место из 20 команд в первенстве-2017/18. В ПФЛ по регламенту вылетают пять последних команд, однако занявший 16-е место "Зенит-2" ранее сохранил прописку в ФНЛ благодаря отказу от повышения победителя "Востока" "Сахалин".

Ранее стало известно, что московский "Арарат", выигравший первенство в группе "Центр", не получил лицензию РФС и со следующего сезона будет играть в Армении. Это и позволило волгоградцам сохранить прописку в ФНЛ. На данный момент в ПФЛ вылетают только "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел". При этом победитель "Запада" "Чертаново" еще не получил лицензию на участие в ФНЛ, как и лидирующий на "Юге" "Афипс". Таким образом, не исключена ситуация, что в ФНЛ в следующем сезоне поднимется только один клуб - "Мордовия".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Ротор
Сегодня, 10:24
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(1)
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 10:56) #
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  •  (2)
online

Не могут заявиться победители ПФЛ, пусть заявляются вторые, третьи места.... Оставлять в лиге вылетевших - нарушение всех спортивных принципов.
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 10:33) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
и нам еще заливают про развитие спорта (особенно в регионах)?

какой нах спорт ...бизнес сплошной...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
и нам еще заливают про развитие спорта (особенно в регионах)?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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