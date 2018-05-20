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Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может перейти в "Ростов"

Нападающий "Мамелоди Сандаунс" Перси Тау попал в сферу интересов "Ростова", сообщает Citizen.co.za.

В минувшем сезоне 24-летний южноафриканец стал чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата ЮАР, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач.

"Мамелоди Сандаунз" хочет получить за трансфер около 3 миллионов евро.
Теги: Ростов
Сегодня, 20:13
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2
(0)
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: К.А.
а от туда к полозу и ерохину.да.

нет, к вам вы нигеров любите
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:21) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а от туда к полозу и ерохину.да.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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