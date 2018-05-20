Лучший бомбардир чемпионата ЮАР может перейти в "Ростов"

Нападающий "Мамелоди Сандаунс" Перси Тау попал в сферу интересов "Ростова", сообщает Citizen.co.za.В минувшем сезоне 24-летний южноафриканец стал чемпионом и лучшим бомбардиром чемпионата ЮАР, забив 11 голов и отдав 11 результативных передач."Мамелоди Сандаунз" хочет получить за трансфер около 3 миллионов евро.