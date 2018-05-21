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"Амкар" хочет продлить контракт с Вадимом Евсеевым

"Амкар" предложил главному тренеру команды Вадиму Евсееву новый контракт.

Специалист принял пермяков по ходу сезона и смог удержаться с ними в премьер-лиге. В стыковых матчах "Амкар" дважды победил "Тамбов" (2:0, 1:0).

– Клуб предложил Вадиму Валентиновичу новое соглашение, – сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Сейчас обсуждаем условия.

– Срок договора?

– Конфиденциальная информация. Контракт тренер получил, сейчас мы в стадии диалога.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 01:52
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