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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
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"Амкар" хочет продлить контракт с Вадимом Евсеевым
"Амкар" предложил главному тренеру команды Вадиму Евсееву новый контракт.
Специалист принял пермяков по ходу сезона и смог удержаться с ними в премьер-лиге. В стыковых матчах "Амкар" дважды победил "Тамбов" (2:0, 1:0).
– Клуб предложил Вадиму Валентиновичу новое соглашение, – сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Сейчас обсуждаем условия.
– Срок договора?
– Конфиденциальная информация. Контракт тренер получил, сейчас мы в стадии диалога.
"Спорт-Экспресс"
Специалист принял пермяков по ходу сезона и смог удержаться с ними в премьер-лиге. В стыковых матчах "Амкар" дважды победил "Тамбов" (2:0, 1:0).
– Клуб предложил Вадиму Валентиновичу новое соглашение, – сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Сейчас обсуждаем условия.
– Срок договора?
– Конфиденциальная информация. Контракт тренер получил, сейчас мы в стадии диалога.
"Спорт-Экспресс"
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