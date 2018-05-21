"Амкар" хочет продлить контракт с Вадимом Евсеевым

"Амкар" предложил главному тренеру команды Вадиму Евсееву новый контракт.Специалист принял пермяков по ходу сезона и смог удержаться с ними в премьер-лиге. В стыковых матчах "Амкар" дважды победил "Тамбов" (2:0, 1:0).– Клуб предложил Вадиму Валентиновичу новое соглашение, – сказал исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов. – Сейчас обсуждаем условия.– Конфиденциальная информация. Контракт тренер получил, сейчас мы в стадии диалога.