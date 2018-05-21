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Вадим Скрипченко: хочу попросить прощения у болельщиков за этот сезон

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Вадим Скрипченко извинился перед болельщиками за вылет команды в ФНЛ.

"Я должен набраться мужества и попросить прощения у наших болельщиков за этот сезон. Что я и сделаю. Извините и спасибо вам, что поддерживали нас до последней минуты", - цитирует Скрипченко официальный твиттер "Анжи".
Теги: Скрипченко Анжи
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