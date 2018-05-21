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Тимофей Калачев признан лучшим игроком "Ростова" в прошедшем сезоне

На официальном сайте "Ростова" завершилось голосование, в котором болельщики желто-синих выбирали лучшего игрока прошедшего сезона, им стал Тимофей Калачев, набравший 63% голосов.

Второе место занял Сверрир Ингасон – 8.8%, Третью позицию разделили Александр Гацкан и Мацей Вилюш – по 4.4%. В голосовании приняли участие около 5 тыс. человек
Теги: Ростов Калачев Ингасон Вилюш Гацкан
Сегодня, 11:44
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№1 Написал: следующий (Сегодня, 12:11) #
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Болеет за:
«Челси»
Да победа за явным преимуществом.
Удачи ветерану.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
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