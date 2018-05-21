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Александр Тарханов подтвердил, что Парфенов заменит его в "Урале"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подтвердил информацию о том, что останется в команде в качестве консультанта, а на посту наставника его сменит Дмитрий Парфенов из "Тосно".

"Парфенов станет главным тренером "Урала", а я останусь в роли консультанта. Буду отвечать за детско-юношеский футбол, у нас есть молодежная команда. Основной команде буду помогать по селекции, но на тренерской скамейке меня не будет. Я буду советником президента Григория Иванова по спортивным делам", - цитирует Тарханова ТАСС

Напомним, под руководством Парфенова "Тосно" вышел в РФПЛ, однако по окончании сезона выбыл из чемпионата. В нынешнем сезоне клуб из Ленинградской области впервые в истории выиграл Кубок России, "Урал»" же в турнирной таблице чемпионата России занял 12-е место.
Теги: Парфенов Тарханов Урал
Сегодня, 12:18
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Такой расклад был ожидаем.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 12:21) #
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  •  (2)

молодец Дима, на повышение пошел


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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