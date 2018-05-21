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Игорь Ледяхов о своем будущем: условия по контракту еще не обговаривались, но "Ахмат" на сборы повезу я

Игорь Ледяхов по-прежнему так и не подписал контракт с "Ахматом". 49-летний специалист, напомним, был назначен исполняющим обязанности главного тренера 7 апреля после отставки Михаила Галактионова.

В беседе с корреспондентом СЭ Ледяхов отметил, что пока не знает, когда запланирована встреча с руководством клуба. Также стороны еще не обговаривали условия будущего контракта.

Напомним, под руководством Ледяхова грозненцы завершили чемпионат на девятом месте.
Теги: Ахмат Ледяхов
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