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Роман Широков претендует на должность спортивного директора "Динамо"

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков, на данный момент работающий советником главы общества "Динамо" Владимира Стржалковского, может стать спортивным директором клуба.

По информации СЭ, клуб полностью устраивает нынешнее сотрудничество с Широковым и на предстоящий сезон ему будет предложено занять пост либо спортивного директора, либо главы селекционного отдела.
Теги: Динамо Широков
Сегодня, 14:05
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№2 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 14:16) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Ну,с момента отставки Орещука,спортивного директора у нас нет,теперь я так понимаю будет веселый спортивный директор,который и на йух послать от души может laughing
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:07) #
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  •  (1)
online

Полная кутерьма в руководстве,отсюда и результаты такие
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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