Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4014
КБ-Гостевая 26594
Ситуация на юго-востоке Украины 119276
Зенит 104501
Курилка 1511
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709
Отдых в Крыму. 172

Новости партнеров

ЦСКА подписал партнерское соглашение с банком "Тинькофф"

ЦСКА будет сотрудничать с банком "Тинькофф".

Договор предполагает два направления сотрудничества: "Карта болельщика" и "Безналичный стадион".

Проект "Карта болельщика" подразумевает выпуск брендированной банковской карты с балльно-накопительной программой лояльности, на которую также возможно будет записать абонемент.

В рамках проекта "Безналичный стадион" большинство покупок на «ВЭБ Арене» станут безналичными.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:46
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
и поэтому ... - Да здравствует Немагия! confused


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Как только не пропихивают эти карты Тинькофф. Хорошая попытка, но разумеется брать ее не собираюсь...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.