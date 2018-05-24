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Виктор Файзулин: я хотел сыграть на ЧМ, а потом уехать в Испанию

Экс-хавбек "Зенита" и сборной России Виктор Файзулин кратко подвел итоги своей карьеры.

"В целом я доволен. Но есть небольшой осадок, ведь я не использовал свой потенциал по максимуму. По сути я закончил, когда вышел на пик формы. Также очень жаль, что не удалось сыграть на домашнем мундиале. У меня даже был некий план, некая цель: у меня бы к этому времени заканчивался контракт с "Зенитом", я хотел проявить себя на Чемпионате мира и уехать в Испанию. Тогда ко мне был интерес от местных клубов", - цитирует Файзулина СЭ
Теги: Файзулин
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