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Олег Кузьмин покинул "Рубин"

Казанский "Рубин" объявил об уходе Олега Кузьмина. Стороны по обоюдному согласию не стали продлевать контракт, сообщает пресс-служба клуба.

"Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провёл. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провёл именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо" Рубину", сотрудникам, партнёрам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, всё, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за всё, "Рубин"!" – сказал Кузьмин.

Защитник выступал за " Рубин" с 2010 года. В составе казанского клуба он провёл 203 матча, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач.
Теги: Рубин Кузьмин
Сегодня, 21:46
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ольга Кузьмина?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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