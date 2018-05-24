Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4062
|Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля...
|54
|Курилка
|1518
|Зенит
|104535
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119307
|Юмор, анекдоты, байки
|7711
|КБ-Гостевая
|26610
|Зенит-Арена. Внесем ясность!
|37
Новости партнеров
Лента новостей:
21:46
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (1)
Олег Кузьмин покинул "Рубин" (1)
20:31
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
Президент Немецкого футбольного союза: Восхищен стадионом в Волгограде, было комфортно и приятно (2)
17:36
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Хави продолжит играть в Катаре (1)
Олег Кузьмин покинул "Рубин"
Казанский "Рубин" объявил об уходе Олега Кузьмина. Стороны по обоюдному согласию не стали продлевать контракт, сообщает пресс-служба клуба.
"Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провёл. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провёл именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо" Рубину", сотрудникам, партнёрам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, всё, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за всё, "Рубин"!" – сказал Кузьмин.
Защитник выступал за " Рубин" с 2010 года. В составе казанского клуба он провёл 203 матча, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач.
"Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провёл. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провёл именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо" Рубину", сотрудникам, партнёрам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, всё, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за всё, "Рубин"!" – сказал Кузьмин.
Защитник выступал за " Рубин" с 2010 года. В составе казанского клуба он провёл 203 матча, в которых забил 7 голов и отдал 19 результативных передач.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.