Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о поисках руководством "Зенита" нового главного тренера.По окончании сезона петербургскую команду покинул Роберто Манчини, возглавивший сборную Италии."Семак остаётся одним из претендентов на пост главного тренера "Зенита". Но появился и второй кандидат, о котором пишут и рассказывают (Сарри). Руководство "Зенита" решило, что где-то к середине недели наконец-то будет объявлена кандидатура. То есть идут переговоры, прикидки. Видимо, ведётся речь о контрактах", — сказал Орлов в эфире "ГСО Live".