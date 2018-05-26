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Геннадий Орлов: "Зенит" решил объявить имя нового главного тренера к середине недели

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о поисках руководством "Зенита" нового главного тренера.

По окончании сезона петербургскую команду покинул Роберто Манчини, возглавивший сборную Италии.

"Семак остаётся одним из претендентов на пост главного тренера "Зенита". Но появился и второй кандидат, о котором пишут и рассказывают (Сарри). Руководство "Зенита" решило, что где-то к середине недели наконец-то будет объявлена кандидатура. То есть идут переговоры, прикидки. Видимо, ведётся речь о контрактах", — сказал Орлов в эфире "ГСО Live".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Зенит
Вчера, 23:25
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(0)
№4 Написал: spiri (Сегодня, 00:16) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч,вперед!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:44) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов теневой президент Зенита. )) Дайте уже старому порулить
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Gringo Starr (Вчера, 23:41) #
  • -7
  •  (7)
online

Кто о чем, а плешивый о бане.
Регистрация: 29.10.2017 [жалоба]
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Вчера, 23:30) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Колись, старый черт! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
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