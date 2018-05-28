Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119366
Зенит 104579
Политика и события в стране и мире 4126
Mузыка 5713
Юмор, анекдоты, байки 7712
КБ-Гостевая 26636
Баги сайта и форума 549
Отдых в Крыму. 179

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Агент Мануэла Фернандеша опроверг слухи о переговорах его клиента с "Бешикташем"

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, рассказал о будущем португальца.

"Фернандеш хочет продолжать играть в "Локомотиве", и клуб выступил с инициативой о продлении контракта. Переговоры сейчас временно на паузе из-за внутренних дел клуба. Ясность и конкретика наступит после совета директоров, который пройдет 28 мая. Речь не идет не только о финансах, но об условиях в целом. Конечно, к Фернандешу есть интерес со стороны многих клубов, но мы ни с кем не вели никаких переговоров, потому что для нас приоритет - это "Локомотив". До чемпионата мира, я надеюсь, иы решим вопрос с контрактом", - цитирует Барбозу Sport24

Напомним, в прошедшем сезоне Фернандеш принял участие в 41 матче, забив 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 13:48
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.