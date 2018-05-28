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Григорий Иванов: Россия – большая страна, 18 клубов в РФПЛ вполне нормально

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился своим мнением по поводу возможного расширения РФПЛ до 18 команд.

"У нас большая страна и 18 команд в высшем дивизионе – это совершенно нормально. Я проголосовал бы за такой вариант. Кто-то считает, что, наоборот, нужно сокращать РФПЛ, но в России люди любят футбол и хотят его смотреть. В Испании, Англии, где в лигах по 20 клубов, не все в лидерах, кто-то пониже, кто-то повыше. Так что и здесь будет всё нормально. Справятся ли команды в финансовом плане, учитывая постоянные разговоры о долгах? Сейчас что сделаешь? Везде возникают трудности с деньгами. Есть, к примеру, "Эркулес" из Аликанте, он то выходит в примеру, то вылетает оттуда и ещё ниже опускается. В РФПЛ сложности сейчас у "Амкара". Это достойный коллектив, который очень долго играет в премьер-лиге, много сделал для развития российского футбола. Дай Бог, чтобы пермяки преодолели эту ситуацию и продолжали выступать в лиге. Это жизнь, так получилось. Где-то что-то не сложилось. Сегодня одна команда уйдет, на её место придет другая", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов
Сегодня, 16:04
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2
(1)
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:35) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
и Ивановых...в большой России...МНОГО.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:14) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
задолбали любители турнирного болота
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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