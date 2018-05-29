Артем Ребров: для меня уход Промеса будет потерей

Голкипер "Спартака" Артем Ребров заявил, что для него и для всей команды будет большой потерей уход голландского нападающего Квинси Промеса."Сейчас ходят разговоры об уходе Промеса - для меня это будет потеря. Иностранец приехал сюда, говорит по-русски, любит наших болельщиков, ко всем нам относится уважительно. То есть для меня лично и для команды это будет большая потеря со многих сторон", - рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров.