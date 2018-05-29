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Артем Ребров: для меня уход Промеса будет потерей

Голкипер "Спартака" Артем Ребров заявил, что для него и для всей команды будет большой потерей уход голландского нападающего Квинси Промеса.

"Сейчас ходят разговоры об уходе Промеса - для меня это будет потеря. Иностранец приехал сюда, говорит по-русски, любит наших болельщиков, ко всем нам относится уважительно. То есть для меня лично и для команды это будет большая потеря со многих сторон", - рассказал в интервью ютуб-каналу "Футбольные люди" Ребров.
Теги: Ребров Промес Спартак
Сегодня, 17:35
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№1 Написал: Поло (Сегодня, 17:46) #
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Он вас пи*дить должен палкой, а не уважительно относиться. Уважительно относиться должны вы к нему. Для клуба он сделал больше чем Комбаров, Глушаков и Ребров вместе взятые
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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