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Юрий Жирков: тяжёлый сбор сказался на качестве игры в матче с Австрией
Защитник сборной России Юрий Жирков постарался найти объяснение невыразительной игре национальной команды во вчерашнем контрольном матче со сборной Австрии (0:1).
"Был тяжелый сбор, это сказалось на качестве вчерашней игры. Состояние, по себе чувствую, нормальное. Получили хорошие нагрузки, все примерно так же, как было 10 лет назад. Положительного в игре было мало, много ошибались, теряли много мячей, игра ломалась. Со стороны казалось, что не было сил у команды? Да, было такое. В первом тайме мы играли в прессинг, тратили много сил, соперник этими пользовался. Что касается отсутствия ударов в створ ворот австрийцев, может, это связано со сменой тактики. Раньше играли в пять защитников, теперь - в четыре", - цитирует Жиркова Sport24.ru.
"Был тяжелый сбор, это сказалось на качестве вчерашней игры. Состояние, по себе чувствую, нормальное. Получили хорошие нагрузки, все примерно так же, как было 10 лет назад. Положительного в игре было мало, много ошибались, теряли много мячей, игра ломалась. Со стороны казалось, что не было сил у команды? Да, было такое. В первом тайме мы играли в прессинг, тратили много сил, соперник этими пользовался. Что касается отсутствия ударов в створ ворот австрийцев, может, это связано со сменой тактики. Раньше играли в пять защитников, теперь - в четыре", - цитирует Жиркова Sport24.ru.
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