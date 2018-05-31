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Юрий Жирков: тяжёлый сбор сказался на качестве игры в матче с Австрией

Защитник сборной России Юрий Жирков постарался найти объяснение невыразительной игре национальной команды во вчерашнем контрольном матче со сборной Австрии (0:1).

"Был тяжелый сбор, это сказалось на качестве вчерашней игры. Состояние, по себе чувствую, нормальное. Получили хорошие нагрузки, все примерно так же, как было 10 лет назад. Положительного в игре было мало, много ошибались, теряли много мячей, игра ломалась. Со стороны казалось, что не было сил у команды? Да, было такое. В первом тайме мы играли в прессинг, тратили много сил, соперник этими пользовался. Что касается отсутствия ударов в створ ворот австрийцев, может, это связано со сменой тактики. Раньше играли в пять защитников, теперь - в четыре", - цитирует Жиркова Sport24.ru.
Теги: Жирков Сборная России
Сегодня, 18:27
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№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мешки блеать


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: diego milito 22
Отмазку ищет, после тяжелого сбора был день отдых и летать должны, а вы не шевелили копытами, пешком ходили

В 90-м пешком ходили с румынами и проиграли. Думалось, что свое и так возьмем. Были под нагрузками, выход на пик планировался к матчам на вылет.

А сейчас выход на пик планируется к саудитам. И это правильно.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
приткни рот футбольный импотент- что ты что суко твой тренер епанат - чабан
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 18:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Отмазку ищет, после тяжелого сбора был день отдых и летать должны, а вы не шевелили копытами, пешком ходили.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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