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Артем Кулишев: хочется полноценно играть в премьер-лиге

Нападающий питерского "Динамо" Артем Кулишев рассказал, что он хотел бы попробовать свои силы в РФПЛ.

"Я уже немного попробовал ее в 2013 году, играя в "Ростове". Хочется полноценно играть в премьер-лиге. "Локомотив", "Краснодар" или "Уфа"? Слежу за новостями. Посмотрим, как договоримся. Какой бы выбор ни был сделан, он будет правильным. Главное — хочу всегда играть и помогать своей команде. Какие планы на ближайшие несколько лет? Чтобы расти, всегда нужно мечтать о большем. Хочу играть в хорошем топ-клубе. Но главное — попасть в сборную России. Но до нее нужно еще учиться и учиться, расти и расти", - цитирует игрока "Спорт день за днем".
Сегодня, 18:18
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