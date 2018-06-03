Владимир Габулов: отношения с Аджоевым не имеют отношения к моему переходу в "Брюгге"

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов рассказал, что остался благодарен тульскому "Арсеналу", за который он выступал до перехода в бельгийский клуб.– К моему переходу в "Брюгге" это не имеет никакого отношения, поэтому в подробности вдаваться не хотел бы. После перехода я написал президенту сообщение и поблагодарил за все руководство клуба. Я выступал за "Арсенал" и выкладывался в каждом матче. Будь иначе – не провел бы все 20 игр чемпионата России вплоть до зимней паузы от звонка до звонка.– Я выступал за "Арсенал" и даже не задумывался об уходе. И только за две-три недели до конца первой части чемпионата получил информацию, что мной интересуется "Брюгге" и собирается прислать своего селекционера на один из матчей "Арсенала". Он планировал приехать на домашний матч с "Рубином", в котором мы сыграли 0:0, но, кажется, не успел поставить визу. В итоге приехал на следующую игру в Туле – со "Спартаком". Ее мы проиграли 0:1, пропустив мяч на последней минуте.– И он, и агенты, которые его сопровождали, отметили погоду (улыбается). После того матча меня пригласили на встречу, обозначили интерес. Оставалась одна игра, и после нее клуб уже вышел на меня напрямую и пригласил на медосмотр.