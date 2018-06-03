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Владимир Габулов: отношения с Аджоевым не имеют отношения к моему переходу в "Брюгге"

Вратарь "Брюгге" и сборной России Владимир Габулов рассказал, что остался благодарен тульскому "Арсеналу", за который он выступал до перехода в бельгийский клуб.

– Читал, что ваша бельгийская эпопея началась с того, что у вас не сложились отношения с президентом "Арсенала" Гурамом Аджоевым, и вы захотели уйти из Тулы. Что произошло, и тянулось ли это еще со времен вашей совместной работы в "Динамо"?

– К моему переходу в "Брюгге" это не имеет никакого отношения, поэтому в подробности вдаваться не хотел бы. После перехода я написал президенту сообщение и поблагодарил за все руководство клуба. Я выступал за "Арсенал" и выкладывался в каждом матче. Будь иначе – не провел бы все 20 игр чемпионата России вплоть до зимней паузы от звонка до звонка.

– Вернемся к вашей истории. Зимой вы могли уехать только за границу или перейти в другой российский клуб?

– Я выступал за "Арсенал" и даже не задумывался об уходе. И только за две-три недели до конца первой части чемпионата получил информацию, что мной интересуется "Брюгге" и собирается прислать своего селекционера на один из матчей "Арсенала". Он планировал приехать на домашний матч с "Рубином", в котором мы сыграли 0:0, но, кажется, не успел поставить визу. В итоге приехал на следующую игру в Туле – со "Спартаком". Ее мы проиграли 0:1, пропустив мяч на последней минуте.

– Ох, не завидую селекционеру. Тогда же в Туле была настоящая русская зима.

– И он, и агенты, которые его сопровождали, отметили погоду (улыбается). После того матча меня пригласили на встречу, обозначили интерес. Оставалась одна игра, и после нее клуб уже вышел на меня напрямую и пригласил на медосмотр.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аджоев Габулов Арсенал Тула
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