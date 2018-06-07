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Роман Павлюченко: через несколько лет российский клуб будет в финале Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко отметил, что российский футбол развивается.

"Изменения в наше футболе, конечно, есть. Меняется скорость игры, мышление. Российский футбол движется вперед, пройдет еще несколько лет и все будет в порядке. Подождите еще пару лет, и Россия будет играть в финале Лиги чемпионов", - цитирует Павлюченко Goal.com
Сегодня, 14:11
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(1)
№5 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
это будет ФК "Ростов".

Запомните эти слова!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:27) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
возможно - если отменят лимит , будет в финале лиги УЕФА
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 14:24) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
К сожалению, Роман, это не скорости наших футболистов растут, это ты становишься медленнее. ...к сожалению.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 14:20) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хватит уже включать дурака.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:18) #
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online

И так прошло ещё 70 лет.. Скоро - через пару лет , надо подождать , прошло ещё 50.. Российский футбол не остановить никогда, поступательное движение не отменить.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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