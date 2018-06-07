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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дик Адвокат: если ждете от меня критики в адрес Манчини, то нет – не дождетесь
Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адковат прокомментировал работу Роберто Манчини на посту главного тренера петербуржцев в сезоне-2017/18.
Молодой Манчини не справился в "Зените". Как думаете, в чем дело?
– Если ждете от меня критики в адрес Манчини, то нет – не дождетесь. Результат – плохой, не спорю, но на мой взгляд тренер столкнулся с объективными сложностями. Он строил команду заново, кроме того в самый ответственный момент лишился лучшего игрока – Кокорина. Были и другие травмы.
– Есть мнение, что виноват разброд в составе – много аргентинцев, нет русского костяка, Дзюба и Шатов в арендах.
– Всегда хочется найти виноватого. Но разве в "Локомотиве" ведущую роль играют только русские игроки? По-моему не только они. Дело не в национальности. Посмотрите, кто стал чемпионом Англии – много ли в "Манчестер Сити" англичан?
– Но в ваше время погоду в "Зените" делали русскоговорящие ребята – Аршавин, Тимощук, Денисов, Анюков.
– Это правда. Но думаю, что у нас был хороший баланс. А потом лидеры ушли в другие клубы, и мне предложили строить команду вокруг молодежи. Я тогда сказал: что, вы никого не купите взамен? Мне ответили: нет, Дик, давай поднимай молодых. Когда мы расстались и пришел Спаллетти, ему купили всех, кого он хотел. Это было странно.
"Спорт-Экспресс"
Молодой Манчини не справился в "Зените". Как думаете, в чем дело?
– Если ждете от меня критики в адрес Манчини, то нет – не дождетесь. Результат – плохой, не спорю, но на мой взгляд тренер столкнулся с объективными сложностями. Он строил команду заново, кроме того в самый ответственный момент лишился лучшего игрока – Кокорина. Были и другие травмы.
– Есть мнение, что виноват разброд в составе – много аргентинцев, нет русского костяка, Дзюба и Шатов в арендах.
– Всегда хочется найти виноватого. Но разве в "Локомотиве" ведущую роль играют только русские игроки? По-моему не только они. Дело не в национальности. Посмотрите, кто стал чемпионом Англии – много ли в "Манчестер Сити" англичан?
– Но в ваше время погоду в "Зените" делали русскоговорящие ребята – Аршавин, Тимощук, Денисов, Анюков.
– Это правда. Но думаю, что у нас был хороший баланс. А потом лидеры ушли в другие клубы, и мне предложили строить команду вокруг молодежи. Я тогда сказал: что, вы никого не купите взамен? Мне ответили: нет, Дик, давай поднимай молодых. Когда мы расстались и пришел Спаллетти, ему купили всех, кого он хотел. Это было странно.
"Спорт-Экспресс"
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