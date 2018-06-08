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Сергей Кирьяков: если Ташаев перейдет в "Спартак", для него все начнется с нуля
Бывший нападающий сборной России и московского "Динамо" Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу решения полузащитника динамовцев написать заявление об уходе из клуба и возможном продолжении его карьеры в столичном "Спартаке".
- Если игрок хочет перейти, думаю, нет смысла его удерживать - насильно мил не будешь, - сказал Кирьяков. - Соответственно для клуба сейчас задача - получить за игрока какие-то деньги. С другой стороны, конечно, жаль, что Ташаев хочет уйти. Молодой перспективный игрок, который внес очень большой вклад, что команда осталась в Премьер-лиге. Конечно, нужно будет срочно искать ему замену.
- Кто мог бы заменить Ташаева?
- Здесь можно говорить и об иностранцах можно смотреть на внутренний футбольный рынок — естественно, сразу конкретно ответить на этот вопрос нельзя. Я так понимаю, Роман Широков сейчас отвечает за селекцию в клубе — думаю, что ему сейчас в этом плане нужно очень серьезно поработать. Потому что найти хорошего игрока, который закроет левую зону, непросто. Нужно рассмотреть все варианты.
- Сейчас ходят слухи, что Ташаев может продолжить карьеру в «Спартаке». Он там не затеряется?
- Тяжело сказать. Все будет зависеть от того, останется Промес или нет. Справа, условно, играет Самедов, слева — Промес. Конечно, у «Спартака» возможны и другие варианты. Ташаев — игрок молодой — думаю, что ему еще нужно будет бороться за место в составе. Понятно, что в «Динамо» он застолбил за собой место в составе. То есть в этом случае для него все начнется с нуля, и ему нужно будет очень сильно постараться.
- Черчесов правильно не включил Ташаева в окончательную заявку сборной на чемпионат мира?
- Ну, думаю, Станислав Саламович — не враг самому себе. Если в процессе работы он видел, что Александр уступает своим конкурентам, то понятно, что он и принял такое решение. Не могу здесь судить. Тренер знает, что он хочет видеть в игре, видит перспективы того или иного футболиста для того, чтобы выступать на чемпионате мира. Видимо, для Ташаева этот момент еще не настал. Как и для Федора Чалова. Но в любом случае это перспективные игроки, за ними будущее нашей сборной. Их время еще придет.
Rusfootball.info
- Если игрок хочет перейти, думаю, нет смысла его удерживать - насильно мил не будешь, - сказал Кирьяков. - Соответственно для клуба сейчас задача - получить за игрока какие-то деньги. С другой стороны, конечно, жаль, что Ташаев хочет уйти. Молодой перспективный игрок, который внес очень большой вклад, что команда осталась в Премьер-лиге. Конечно, нужно будет срочно искать ему замену.
- Кто мог бы заменить Ташаева?
- Здесь можно говорить и об иностранцах можно смотреть на внутренний футбольный рынок — естественно, сразу конкретно ответить на этот вопрос нельзя. Я так понимаю, Роман Широков сейчас отвечает за селекцию в клубе — думаю, что ему сейчас в этом плане нужно очень серьезно поработать. Потому что найти хорошего игрока, который закроет левую зону, непросто. Нужно рассмотреть все варианты.
- Сейчас ходят слухи, что Ташаев может продолжить карьеру в «Спартаке». Он там не затеряется?
- Тяжело сказать. Все будет зависеть от того, останется Промес или нет. Справа, условно, играет Самедов, слева — Промес. Конечно, у «Спартака» возможны и другие варианты. Ташаев — игрок молодой — думаю, что ему еще нужно будет бороться за место в составе. Понятно, что в «Динамо» он застолбил за собой место в составе. То есть в этом случае для него все начнется с нуля, и ему нужно будет очень сильно постараться.
- Черчесов правильно не включил Ташаева в окончательную заявку сборной на чемпионат мира?
- Ну, думаю, Станислав Саламович — не враг самому себе. Если в процессе работы он видел, что Александр уступает своим конкурентам, то понятно, что он и принял такое решение. Не могу здесь судить. Тренер знает, что он хочет видеть в игре, видит перспективы того или иного футболиста для того, чтобы выступать на чемпионате мира. Видимо, для Ташаева этот момент еще не настал. Как и для Федора Чалова. Но в любом случае это перспективные игроки, за ними будущее нашей сборной. Их время еще придет.
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