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Ростов-на-Дону Ахмат
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Агент Павел Нестеров: "Амкара" больше нет
Футбольный агент Павел Нестеров сообщил, что «Амкар» будет расформирован.
«Решение принято! Команды «Амкар» больше нет. Футболисты подписывают документы и забирают трудовые.
В Перми теперь ФК «Звезда» в ПФЛ. Главный тренер?Константин Парамонов, президент?Алексей Попов.
Но к «Амкару» это команда отношения не имеет. «Амкар» умер», – написал Нестеров в твиттере.
По словам Нестерова, информацию он получил от самих футболистов, об этом также сказал генеральный директор клуба Игорь Резвухин.
Ранее стало известно, что РФС получил первые документы по финансовым гарантиям от «Амкара». Сообщалось, что Пермский край перечислил клубу 161 млн рублей
«Решение принято! Команды «Амкар» больше нет. Футболисты подписывают документы и забирают трудовые.
В Перми теперь ФК «Звезда» в ПФЛ. Главный тренер?Константин Парамонов, президент?Алексей Попов.
Но к «Амкару» это команда отношения не имеет. «Амкар» умер», – написал Нестеров в твиттере.
По словам Нестерова, информацию он получил от самих футболистов, об этом также сказал генеральный директор клуба Игорь Резвухин.
Ранее стало известно, что РФС получил первые документы по финансовым гарантиям от «Амкара». Сообщалось, что Пермский край перечислил клубу 161 млн рублей
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