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"Локомотив" не будет продлевать контракты с Михаликом, Пейчиновичем и Виталием Денисовым

"Локомотив" на заседании совета директоров принял решение не продлевать соглашения с Тарасом Михаликом и Виталием Денисовым.

Близок к уходу из "Локо" и Неманья Пейчинович. В московском клубе считают его запросы по зарплате слишком высокими. Эдер также почти наверняка уйдет из "Локомотива".

Ари в клубе хотят сохранить, но позиция руководства может измениться, если удастся найти более молодого нападающего с меньшими запросами по зарплате.

Дмитрий Тарасов останется в "Локомотиве", если клуб отпустит в "Зенит" Игоря Денисова. Если Денисов останется, будущее Тарасова под вопросом.

Чемпионат
Теги: Локомотив Михалик Пейчинович Денисов В.
Сегодня, 21:00
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7
(2)
№7 Написал: Forward Москва (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
В Амкар
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 22:12) #
  • -3
  •  (3)

В ЗЕнит
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вполне квалифицированные игроки. Картины вроде не портили.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Печку и Тару надо оставлять - всегда бьются за команду и делают это неплохо. А вот качественную замену вряд ли получится найти. Тор уже не тянет, лучше отпустить. Михалик хоть и опытный боец, но все же тоже уже пора отпускать
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (6)
online

Короче, у Локо проблемы, типа как у нас в том году - состав треба менять, а где его найти


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Будет очень жаль, если Печка уйдет, провел сезон очень отличный.
Зачем кого-то брать со стороны, если есть уже опытный и проверенный игрок, а два ЦБ для сезона с ЛЧ очень мало.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:02) #
  • +2
  •  (6)

в Тулу!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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