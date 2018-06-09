"Локомотив" не будет продлевать контракты с Михаликом, Пейчиновичем и Виталием Денисовым

"Локомотив" на заседании совета директоров принял решение не продлевать соглашения с Тарасом Михаликом и Виталием Денисовым.Близок к уходу из "Локо" и Неманья Пейчинович. В московском клубе считают его запросы по зарплате слишком высокими. Эдер также почти наверняка уйдет из "Локомотива".Ари в клубе хотят сохранить, но позиция руководства может измениться, если удастся найти более молодого нападающего с меньшими запросами по зарплате.Дмитрий Тарасов останется в "Локомотиве", если клуб отпустит в "Зенит" Игоря Денисова. Если Денисов останется, будущее Тарасова под вопросом.