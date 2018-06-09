Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4425
|Я болею за "Енисей"!
|0
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119606
|КБ-Гостевая
|26737
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|51
|Отдых в Крыму.
|194
|Чемпионат мира 2018
|9
|Мировые трансферы
|334
Новости партнеров
Лента новостей:
11:59
Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
Спортивный директор "Барселоны" гарантировал Эрнесто Вальверде приобретение двух футболистов (2)
"Локомотив" не будет продлевать контракты с Михаликом, Пейчиновичем и Виталием Денисовым
"Локомотив" на заседании совета директоров принял решение не продлевать соглашения с Тарасом Михаликом и Виталием Денисовым.
Близок к уходу из "Локо" и Неманья Пейчинович. В московском клубе считают его запросы по зарплате слишком высокими. Эдер также почти наверняка уйдет из "Локомотива".
Ари в клубе хотят сохранить, но позиция руководства может измениться, если удастся найти более молодого нападающего с меньшими запросами по зарплате.
Дмитрий Тарасов останется в "Локомотиве", если клуб отпустит в "Зенит" Игоря Денисова. Если Денисов останется, будущее Тарасова под вопросом.
Чемпионат
Близок к уходу из "Локо" и Неманья Пейчинович. В московском клубе считают его запросы по зарплате слишком высокими. Эдер также почти наверняка уйдет из "Локомотива".
Ари в клубе хотят сохранить, но позиция руководства может измениться, если удастся найти более молодого нападающего с меньшими запросами по зарплате.
Дмитрий Тарасов останется в "Локомотиве", если клуб отпустит в "Зенит" Игоря Денисова. Если Денисов останется, будущее Тарасова под вопросом.
Чемпионат
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.