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Кобелев: на сегодняшний день Тюкавин лучший нападающий в России

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Бывший тренер "Динамо" Андрей Кобелев оценил уровень игры нападающего "бело-голубых" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Какие у него перспективы? Это будет видно, как говорится, "завтра". Но на сегодняшний день это лучший нападающий в России. А с кем ещё сравнить? Кассьерра не забивает давно, Кордоба в весенней части тоже не в порядке. А Тюкавин тащит "Динамо", забивая важные мячи. С моей точки зрения, на сегодня это лучший нападающий", - сказал Кобелев.

21-лентий нападающий в рамках чемпионата России забил 14 голов и является вторым бомбардиром РПЛ, уступая два гола колумбийскому форварду "Зенита" Матео Кассьерре. На третьем месте в списке лучших бомбардиров идет страйкер "Краснодара" Джон Кордоба с 14 забитыми мячами.

Отметим, что по статистике "гол плюс пас" Тюкавин является лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, к 14 голам он добавил ещё восемь голевых передач. В последней игре с "Сочи" форвард забил гол пяткой, находясь спиной к воротам.

Источник: Metaratings

Константин Тюкавин Андрей Кобелев
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