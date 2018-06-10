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Вадим Евсеев: "Амкар"? Я в отпуске, не владею информацией

Главный тренер пермского "Амкара" Вадим Евсеев прокомментировал информацию о том, что клуб будет расформирован.

"Я нахожусь в отпуске и не владею информацией", — цитирует Евсеева РИА Новости.

Отмечается, что у пермского клуба имеются серьезные финансовые проблемы. По итогам прошедшего сезона чемпионата России "Амкар" сохранил прописку в Премьер-лиге, однако клуб не может пройти лицензирование в Российском футбольном союзе для участия в РФПЛ сезона-2018/19.
Теги: Евсеев Амкар
Сегодня, 12:02
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№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Ростов»
Все что происходит с Амкаром Евсеев конечно же знает.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 12:13) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Зачем повторять инфу о том, чего он не знает?


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
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