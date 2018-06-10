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Ахмед Муса поздравил Гончаренко с днем рождения

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса поздравил главного тренера армейцев Виктора Гончаренко с днем рождения.

Сегодня, 10 июня, специалисту исполняется 41 год.

"Желаю вам счастливого дня рождения, человек с добрым сердцем", – написал Муса в инстаграме.
Теги: Муса Гончаренко
Сегодня, 15:28
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(2)
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:21) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зауважал Ганчу после того как 3,14дарам назвали. relaxed


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Но это не отменяет твоей ущербности.


Только до дебилов не доходит с первого раза. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 17:04) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Ну, до тебя же дошло

Но это не отменяет твоей ущербности. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: avnik море (Сегодня, 17:01) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: molot327
Какой же ты, свин, ущербный... И жалкий...
Наверное, это потому, что в жизни ты видел только одну грязь...


Никак не мог подумать, что конявых так зацепит, как Гончаренко устроил Мусе общественную порку. Зато какой результат. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Нашего ГТ поздравляю с Днем рождения!

blush
Цитата: avnik
Подепнул, так подепнул...

Какой же ты, свин, ущербный... И жалкий...
Наверное, это потому, что в жизни ты видел только одну грязь...


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 16:46) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Ущерб, ты даже материшься с грамматическими ошибками!


Ну, до тебя же дошло, а до робота нет. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 16:19) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: avnik
Подепнул, так подепнул... )))

Ущерб, ты даже материшься с грамматическими ошибками! smile
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 16:11) #
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  •  (3)

Молодец, что поздравил. На чемпионат поехал благодаря...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: stainless (Сегодня, 16:04) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
avnik,
свинья везде грязь пытается найти...
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 15:59) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подепнул, так подепнул... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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