Ахмед Муса поздравил Гончаренко с днем рождения

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса поздравил главного тренера армейцев Виктора Гончаренко с днем рождения.Сегодня, 10 июня, специалисту исполняется 41 год."Желаю вам счастливого дня рождения, человек с добрым сердцем", – написал Муса в инстаграме.