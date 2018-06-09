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Ургант и Меладзе выступали на свадьбе Максима Канунникова

Нападающий Максим Канунников, выступавший во второй половине прошедшего сезона за "СКА-Хабаровск", сыграл свадьбу.

Футболист опубликовал фотографию со свадьбы в своем инстаграмме. нА торжественном мероприятии выступали телеведущий Иван Ургант, а также певец Валерий Меладзе.

Напомним, что по итогам сезона-2017/18 "СКА-Хабаровск" вылетел из российской Премьер-Лиги. Канунников, который в первой половине сезона выступал за "Рубин", забил в чемпионате страны всего два гола и оба за команду из Казани.

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Теги: Канунников
Сегодня, 17:10
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А Канунн уже перешел в топ-клуб?
Говорили, что на него прямо охота начнется по окончании сезона.
В принципе неплохое дерево, для низшей регбийной лиги.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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