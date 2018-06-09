Ургант и Меладзе выступали на свадьбе Максима Канунникова

? A post shared by Maxim Kanunnikov (@maxkanun) on Jun 9, 2018 at 3:20pm PDT

Нападающий Максим Канунников, выступавший во второй половине прошедшего сезона за "СКА-Хабаровск", сыграл свадьбу.Футболист опубликовал фотографию со свадьбы в своем инстаграмме. нА торжественном мероприятии выступали телеведущий Иван Ургант, а также певец Валерий Меладзе.Напомним, что по итогам сезона-2017/18 "СКА-Хабаровск" вылетел из российской Премьер-Лиги. Канунников, который в первой половине сезона выступал за "Рубин", забил в чемпионате страны всего два гола и оба за команду из Казани.